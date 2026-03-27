Голый угонщик устроил смертельное ДТП в Адлере

Ночью в полицейский участок Адлерского района обратился 49-летний таксист с заявлением об угоне его автомобиля марки Chery Tiggo. Позднее выяснилось, что транспорт угнал голый мужчина, который спровоцировал смертельную аварию в Адлере, об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю .

Предварительно известно, что 26 марта около 4:40 на улице Ленина было зафиксировано ДТП с участием угнанного транспортного средства. Нарушитель, двигавшийся на крайне высокой скорости, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Nissan X-Trail.

В результате аварии погибли 54-летняя женщина, управлявшая кроссовером, и ее 56-летний пассажир.

Виновником трагедии оказался 37-летний мужчина, приехавший в город. В результате аварии он получил травмы и был госпитализирован. Установлено, что в момент ДТП он был голым за рулем и находился в состоянии алкогольного опьянения.

