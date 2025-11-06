Голых многодетных супругов нашли мертвыми рядом с тестом на беременность

В Англии многодетные супруги умерли от метадона рядом с тестом на беременность

На севере Англии нашли тела многодетных супругов Клэр и Марка, которые лежали раздетыми рядом с положительным тестом на беременность и трубкой для употребления наркотиков. Оказалось, что родители четверых детей — заядлые наркоманы, которые принимали кокаин, героин, метадон и другие внутривенные наркотики, сообщает Mirror .

Молодая пара жила в Барнсли, графстве Йоркшир. Их тела обнаружила мать Марка, в доме которой они жили.

По ее словам, Марк и Клэр лежали раздетыми на полу, а рядом с ними валялся тест на беременность с положительным результатом. Позже в комнате нашли трубку для крэка и другие приспособления для употребления наркотических веществ.

На суде женщина рассказала, что ее сын был наркозависимым, а с Клэр он встречался с 2007 года. Пара успела завести четырех детей.

«Марк постоянно находился в тюрьме с 16 лет и был заядлым наркоманом. Они переехали жить ко мне после смерти моего мужа несколько лет назад», — призналась женщина.

Экспертиза показала, что супруги умерли от передозировки метадоном, героином и кокаином.

