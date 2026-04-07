Голодная собака с начала апреля застряла на крыше недостроя в Краснодаре
Фото - © Telegram-канал «Типичный Краснодар»
Голодная собака с начала апреля сидит на крыше недостроя в Краснодаре. Неравнодушная местная жительница утверждает, что помощи от МЧС добиться не удалось, сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар».
На опубликованном снимке видно, как собака одиноко бродит по крыше недостроенного многоквартирного жилого дома.
«В недострое на пересечении ул. Тургенева и Стахановской (точный адрес ул. Тургенева, 237) по крыше бегает собака с ошейником уже с 01.04 и по сегодняшний день. Скорее всего забежала с детьми через подкоп под забором. Самим на этот объект не пройти и непонятно, в каком состоянии сам недострой», — рассказала жительница города.
Она добавила, охранники предприняли попытку снять собаку с крыши, однако голодное и испуганное животное кидается на них, а затем всю ночь скулит.
