Голодная собака с начала апреля застряла на крыше недостроя в Краснодаре

Голодная собака с начала апреля сидит на крыше недостроя в Краснодаре. Неравнодушная местная жительница утверждает, что помощи от МЧС добиться не удалось, сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар» .

На опубликованном снимке видно, как собака одиноко бродит по крыше недостроенного многоквартирного жилого дома.

«В недострое на пересечении ул. Тургенева и Стахановской (точный адрес ул. Тургенева, 237) по крыше бегает собака с ошейником уже с 01.04 и по сегодняшний день. Скорее всего забежала с детьми через подкоп под забором. Самим на этот объект не пройти и непонятно, в каком состоянии сам недострой», — рассказала жительница города.

Она добавила, охранники предприняли попытку снять собаку с крыши, однако голодное и испуганное животное кидается на них, а затем всю ночь скулит.

