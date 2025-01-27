Голландский музей ограбили, устроив взрыв

В музее Дренце, находящемся в Ассене (Нидерланды), произошло ограбление с применением взрывных устройств, сообщает Infox со ссылкой на официальный сайт учреждения.

Трое злоумышленников похитили ряд экспонатов, связанных с историей Дакийского царства. Среди украденного — золотые изделия, датируемые приблизительно 450 годом до нашей эры.

Также был похищен главный экспонат выставки — шлем из Коцофенешти, выполненный из одного килограмма чистого золота. Этот артефакт является национальным достоянием Румынии. Он был отправлен в Голландию специально для этой выставки.

Чтобы попасть внутрь, грабители подорвали входные двери и разбили окна в здании музея и соседних домах. Полиция обнаружила рядом с культурным учреждением сгоревшую машину, которая, возможно, принадлежит преступникам.

В настоящее время расследование проводится Генеральной прокуратурой и силовыми структурами нескольких стран-соседей. Пресс-служба отметила, что это ограбление стало наиболее крупным за 170 лет в истории музея Дренце.

Между тем Франция рассматривает возможность увеличения стоимости билетов в Лувр для туристов из стран, которые не входят в Евросоюз.