сегодня в 14:10

Голая пациентка убежала из столичного института Склифосовского после операции

Раздетая пациентка сбежала из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве после операции. Она попала туда 2 октября, сообщает « 112 ».

Девушке сделали операцию и сказали лежать в палате, однако не слишком внимательно следили за ней.

В результате пациентка сбежала, обернувшись простыней. Она успешно доехала до дома, потратив на это примерно час.

Дома беглянку встретили родители. Они позвонили в полицию и снова отправили девушку в больницу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.