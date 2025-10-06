Голая пациентка убежала из столичного института Склифосовского после операции
Раздетая пациентка сбежала из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве после операции. Она попала туда 2 октября, сообщает «112».
Девушке сделали операцию и сказали лежать в палате, однако не слишком внимательно следили за ней.
В результате пациентка сбежала, обернувшись простыней. Она успешно доехала до дома, потратив на это примерно час.
Дома беглянку встретили родители. Они позвонили в полицию и снова отправили девушку в больницу.
