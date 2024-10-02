Голая девушка осквернила памятник танку Т-34 в Барнауле

сегодня в 12:07

24-летняя голая девушка забралась на памятник танку Т-34 времен ВОВ в Барнауле. Она покрасила его краской, сообщает SHOT .

Вандалка осквернила памятник 28 сентября. Ее задержали полицейские и посадили в камеру предварительного заключения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период ВОВ».

Девушке может грозить штраф от 2 до 5 млн рублей или тюрьма на срок до 5 лет.