Годовалый ребенок погиб в Тверской области
В деревне Гирино-Солнечное Тверской области на территории фермерского хозяйства загорелось жилое здание. После ликвидации пожара спасатели нашли тело годовалого ребенка, сообщает пресс-служба МЧС России.
До прибытия спасателей четверо жильцов, включая пятилетнего ребенка, успели покинуть горящее здание. Тело погибшего малыша обнаружили уже после того, как потушили пожар.
Предварительно установлено, что площадь пожара составила 250 квадратных метров. В операции по устранению горения были задействованы 29 специалистов, которые прибыли на место на 10 спецмашинах.
После ликвидации огня к расследованию приступили следователи и эксперты МЧС, выясняющие причины случившегося.