Годовалый ребенок погиб в Тверской области

сегодня в 19:33

В деревне Гирино-Солнечное Тверской области на территории фермерского хозяйства загорелось жилое здание. После ликвидации пожара спасатели нашли тело годовалого ребенка, сообщает пресс-служба МЧС России .

До прибытия спасателей четверо жильцов, включая пятилетнего ребенка, успели покинуть горящее здание. Тело погибшего малыша обнаружили уже после того, как потушили пожар.

Предварительно установлено, что площадь пожара составила 250 квадратных метров. В операции по устранению горения были задействованы 29 специалистов, которые прибыли на место на 10 спецмашинах.

После ликвидации огня к расследованию приступили следователи и эксперты МЧС, выясняющие причины случившегося.