сегодня в 11:54

Годовалая девочка упала с балкона дома в Москве и попала в больницу

Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы взяла на контроль ход установления всех обстоятельств, при которых девочка 2024 года рождения на проспекте Маршала Жукова выпала с балкона жилого дома. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, сообщает столичная прокуратура.

Предварительно известно, что годовалая девочка упала с балкона квартиры на втором этаже. Где в этот момент находились ее родители, пока не сообщается.

Происшествие случилось на проспекте Маршала Жукова 7 августа. На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются компетентными органами.

Пострадавшая девочка находится в больнице. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. Подробностей о ее состоянии пока нет.