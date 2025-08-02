Глухонемую семейную пару с двумя детьми спасли при пожаре в квартире в Москве

Пожарные спасли глухонемую семейную пару с двумя детьми из полыхающей многоэтажки на юго-востоке Москвы. По предварительной информации, в результате возгорания пострадали 2 человека, сообщает SHOT .

ЧП произошло в субботу около 04:00 в многоквартирном жилом доме на улице Генерала Кузнецова в районе Выхино-Жулебино. Жильцы высотки почувствовали запах дыма из тамбура на 9-м этаже. По словам очевидцев, на место тут же вызвали пожарно-спасательную службу. Выяснилось, что загорелись входные двери и вещи сразу на четырех этажах — с 7-го по 10-й.

На опубликованных кадрах видно, как из высотки в небо поднимаются черные клубы дыма. Сотрудники МЧС с помощью подъемно-спасательного автомобиля ликвидируют людей из горящего дома.

Также из-за пожара не могла выбраться глухонемая семейная пара вместе с двумя детьми. Они связались с друзьями по видеосвязи и сообщили, что им трудно дышать из-за дыма, и попросили вызвать пожарных. Благодаря оперативным действиям спасателей, семью удалось спасти.

Всего из горящей высотки спасли 16 человек. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован. Не исключается версия о поджоге, так как вещи и двери полыхали сразу на 4-х этажах здания.