Глаз вытек: житель Братска запустил телефоном в лицо жены и лишил ее зрения

В Братске девушка обвиняет супруга в том, что он в ходе конфликта лишил ее зрения, бросив телефон в лицо и избив ее. При этом полицейские не увидели состава преступления в действиях 25-летнего мужчины, сообщает Baza .

В ночь на 11 февраля Марьяна ждала возвращения своего супруга Сергея с работы. В это время ей прислали доказательства его измены. Когда Сергей вернулся домой, Марьяна накинулась на него с обвинениями, но муж все отрицал.

Во время ссоры Сергей сначала бросил в жену телефон, который попал ей в лицо, а затем ударил кулаком в глаз. От удара Марьяна потеряла сознание и упала. Сергей сам вызвал скорую помощь, а также на место приехали полицейские. Врачи приняли решение госпитализировать девушку. На допросе Сергей признал, что бросил в жену телефон и случайно попал ей в лицо, при этом об ударе кулаком не упоминал.

Марьяна находилась в больнице на протяжении недели. За это время медики не могли полноценно осмотреть ее глаз из-за сильного отека. Семья девушки приняла решение перевести ее в иркутскую больницу. Марьяна прошла через пять операций, но, несмотря на все усилия, глаз удалось сохранить лишь формально — зрение восстановить не удалось.

Врачи объяснили, что в результате удара глазное яблоко лопнуло и глаз начал вытекать. Теперь девушка вынуждена ежедневно использовать 5 разных видов капель для глаза. Общая стоимость лечения превысила 500 тыс. рублей.

По словам пострадавшей, через неделю после инцидента она подала заявление на Сергея. В мае ей отказали в возбуждении уголовного дела по статье о причинении легкого вреда здоровью. В результате назначенной экспертизы, сроки проведения которой неоднократно продлевались, в июле было установлено, что травмы Марьяны являются тяжким вредом здоровью.

После изменения статьи на «причинение тяжких телесных повреждений», дело так и не было возбуждено. Участковые сменялись, каждый обещал направить запросы в больницы, а прокуратура продолжала продлевать сроки проверки. Марьяна отметила, что семья Сергея за полгода после происшествия не предложила ей никакой поддержки.