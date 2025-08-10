Главврач Ивановской горбольницы разбился на гидроцикле с дочкой

В поселке Каменка Ивановской области главврач горбольницы Евгений С. разбился на гидроцикле вместе с 20-летней дочкой, сообщает SHOT .

Трагедия произошла 9 августа в районе 7 часов вечера. В выходные семья главврача отдыхала в поселке. Мужчина с дочкой отправились кататься по реке Сунже. Они сели на гидроцикл к водителю. Но мужчина разогнался, гидроцикл занесло, и он врезался в опору.

Водителя водного транспорта доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врача и его дочь спасти не смогли.

Доктора назначили исполняющим обязанности главврача Ивановской горбольницы № 7 в начале августа. В прошлом году он был удостоен звания «Почетный донор России». Врач работал как хирург и был донором. Его дочь училась в медуниверситете и работала в стационаре больницы.