Главу отдела управления Росприроднадзора арестовали в Москве

Ему предъявлено обвинение в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Мужчина признал свою вину, также он сотрудничает со следствием и рассказал о соучастниках данного преступления.

По данному уголовному делу вместе с Карабашем проходят еще два человека. Их обвиняют в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Как считают следователи, преступление совершено в апреле этого года.