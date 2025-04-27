Главу оргкомитета «Победа» Петровича задержали в аэропорту Кишинева

«Выяснилось, что на сей раз сотрудников Пограничной полиции, а точнее тех, кто заказывает эту историю, интересовал мой багаж, в котором по результатам досмотра ничего запрещенного не обнаружено», — поделился Петрович.

Он уточнил, что так теперь проходят его командировки за пределы страны.

На уходящей неделе лидер координационного комитета «Победа» обвинил президента Молдавии Майю Санду и ее Партию действия и солидарности в специальной подготовке провокации в преддверии 80-летия Победы. Он считает, что это нужно для активизации людей перед выборами в парламент, которые запанированы на сентябрь.

Как рассказал глава поискового движения страны, власти Молдавии для достижения своих целей отказались предоставить площадь в центре Кишинева для марша «Бессмертного полка». Там 9 мая состоится празднование Дня Европы. Петрович призвал, несмотря на противодействие, начать марш с площади, но при этом быть без политических символов и лозунгов.