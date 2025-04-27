Главу оргкомитета «Победа» Петровича задержали в аэропорту Кишинева
Фото - © РИА Новости
При вылете из кишиневского аэропорта лидер координационного комитета «Победа», глава поискового движения Молдавии Алексей Петрович был подвергнут дополнительному досмотру, сообщает ТАСС.
«Выяснилось, что на сей раз сотрудников Пограничной полиции, а точнее тех, кто заказывает эту историю, интересовал мой багаж, в котором по результатам досмотра ничего запрещенного не обнаружено», — поделился Петрович.
Он уточнил, что так теперь проходят его командировки за пределы страны.
На уходящей неделе лидер координационного комитета «Победа» обвинил президента Молдавии Майю Санду и ее Партию действия и солидарности в специальной подготовке провокации в преддверии 80-летия Победы. Он считает, что это нужно для активизации людей перед выборами в парламент, которые запанированы на сентябрь.
Как рассказал глава поискового движения страны, власти Молдавии для достижения своих целей отказались предоставить площадь в центре Кишинева для марша «Бессмертного полка». Там 9 мая состоится празднование Дня Европы. Петрович призвал, несмотря на противодействие, начать марш с площади, но при этом быть без политических символов и лозунгов.