Главный штурман Тихоокеанского флота скончался во время марафона во Владивостоке

Капитан 1-го ранга, главный штурман Тихоокеанского флота Евгений Витютнев почувствовал себя плохо во время марафона «Мосты Владивостока» в субботу. Он сошел с дистанции, но медики не смогли помочь мужчине — он умер, сообщает Baza .

Штурману был 41 год. Факт его смерти подтвердили в местном Минздраве. Но пока не назвали причину.

Перед стартом все участники забега проходили медицинскую комиссию.

Как написали местные СМИ, скорее всего, трагедия случилась на спуске с улицы Окатовой в сторону «Радиоприбора». Там идет затяжной подъем, который считается одним из сложнейших участков марафона. Там многие спортсмены переходят на шаг.