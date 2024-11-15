Главные силовики Абхазии вышли на переговоры с протестующими

сегодня в 13:42

Главы МВД и Госбезопасности Абхазии вышли для переговоров с протестующими

Для переговоров к протестующим в Абхазии вышли министр внутренних дел Киут Роберт и глава службы госбезопасности республики Дмитрий Кучуберия. Ранее демонстранты атаковали силовиков бутылками и камнями, а против них применили дымовые шашки, сообщают «Осторожно, новости» .

Оппозиционеры несколько раз пытались проломить ворота, после чего вышли на площадь у здания парламента, миновав ограждения. На переговоры с протестующими пришли главы силовых ведомств.

Между тем абхазские протестующие толпой отправились к администрации президента. На месте участники митинга грузовиком выбили ворота, ведущие к АП.

Демонстранты также окружили правительственные здания.