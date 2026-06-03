Главарь одной из самых кровавых ОПГ покончил с собой в СИЗО

Главарь одной из самых жестоких организованных преступных групп России — «оренбургских киллеров» Алексей Худаев покончил с собой в оренбургском СИЗО. Бандит, на счету которого минимум семь убийств крупных предпринимателей и одного ребенка, был задержан в декабре 2025 года и дожидался приговора, сообщает Mash .

Алексей Худаев — лидер ОПГ, которую правоохранители называют одной из самых кровавых в России 2010-х годов. Банда специализировалась на заказных убийствах бизнесменов, а иногда и их семей.

В «послужном списке» группировки:

предприниматель Денис Чернов и его семилетний сын;

директор филиала «Газпромтранса» Андрей Бахарев и его родные;

бизнесмен Виктор Веселов.

Худаева задержали в Москве в начале декабря 2025 года. Ему вменяли организацию преступного сообщества и участие в заказных убийствах.

Его сообщники — Виктор Белкин, Александр Оршлет, Никита Игнатов и Виктор Бертхольц — уже получили приговоры. Сроки — от 18 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В конце мая 2026 года сотрудники ФСИН обнаружили в камере труп Худаева. Предварительная версия — самоубийство. До приговора — ему грозило пожизненное заключение — главарь банды не дожил.

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