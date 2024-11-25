сегодня в 13:47

Глава Жуковского Борис Аубакиров прибыл на место пожара в доме на улице Осипенко

Руководитель городского округа Жуковский Борис Аубакиров выехал на место пожара в жилом доме по адресу: улица Осипенко, д. 5а. Возгорание произошло на 12 этаже, а от пожара пострадали квартиры на 13 и 14 этажах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жителей дома эвакуировали, жертв не. К настоящему моменту пожар локализовали. Идут поиски собственника квартиры на 12 этаже.

«В школе № 13 организован пункт временного размещения жителей данного дома, им будет обеспечено горячее питание. В 16:00 проведем в школе штаб для определения дальнейших мер помощи пострадавшим от пожара, в том числе по организации мест временного размещения людей», — сказал Аубакиров.