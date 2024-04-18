Глава Следкома взял на контроль дело о калечащем пациентов хирурге

Бастрыкин запросил дело о московском хирурге после неудачных операций

Глава Следкома Александр Бастрыкин запросил информацию о ходе расследования дела московского хирурга, который мог сделать инвалидами своих пациентов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в эфире федерального телеканала был опубликован материал об операциях, после которых пациенты теряли здоровье в Москве.

Врач не имел права оперировать в имевшихся условиях, говорилось в сюжете.

Московский Следком завел уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе следствия.