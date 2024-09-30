Глава СК взял на контроль дело об избиении пенсионера в Истринском районе

По поручению председателя Следственного комитета России в Истринском районе Подмосковья возобновили уголовное дело об избиении пенсионера в коттеджном поселке, после чего Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования, сообщает пресс-служба СК РФ .

В Сети распространилась информация, что, несмотря на многочисленные травмы, которые получил пенсионер еще в июне, виновный в нападении остается на свободе, а уголовное дело закрыли по решению заместителя Истринского городского прокурора Дениса Андрианова.

В настоящее время в ГСУ СК России по Московской области уголовное дело возбуждено повторно, а ход его расследования взял на личный контроль Бастрыкин.

Доложить о ходе расследования главе СК РФ должен исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ярослав Яковлев. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.