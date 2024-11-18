Глава Сахаровского центра* получил 8 лет колонии за фейки о ВС РФ

Вынесен приговор главе Сахаровского центра* Сергею Лукашевскому. Он получил 8 лет тюрьмы за распространение фейков о российской армии, сообщает ТАСС .

Приговор вынес Московский районный суд Нижнего Новгорода. Лукашевского признали виновным по статье о публичном распространении ложной информации о деятельности ВС РФ.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима. Лукашевского осудили заочно — он находится за пределами Российской Федерации.

Сахаровский центр* включили в реестр иностранных агентов еще в 2014 году. С тех пор организацию и ее главу штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагентов. В 2023 году суд принял решение о ликвидации центра.

* Организация признана иноагентом на территории России.