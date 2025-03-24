Глава районной администрации в Нижегородской области попал в аварию

В Сети распространилась информация, что в Нижегородской области в ДТП попал глава Сокольского округа Александр Созонов. В администрации информацию подтвердили, Созонов отделался ушибами, сообщает РИА Новости .

«Да, это правда (что Созонов попал в ДТП — ред.). Он получил ушибы. Уже все хорошо», — сообщили в районной администрации.

Предварительно известно, что ДТП произошло 24 марта около 08:25 в районе поворота на деревню Архипиха Городецкого округа Нижегородской области. Там автомобиль марки Ford выехал на полосу для встречного движения, где врезался в Toyota.

В итоге в больницу с разными травмами доставили водителя и пассажира автомобиля марки Toyota. Все обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются в рамках административного расследования, которое возбудили по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего».