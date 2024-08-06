Глава Курчатова опроверг информацию об обстреле города
Мэр Курчатова Корпунков назвал работу АЭС в городе штатной
Мэр Курчатова в Курской области Игорь Корпунков назвал работу АЭС в городе штатной, пишет РИА Новости.
«Это — фейковая информация, атомная станция работает в штатном режиме», — сообщил Игорь Корпунков на фоне сообщений о якобы налете беспилотников ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Курчатове, где расположена Курская АЭС,сработала ПВО.
Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о двух сбитых ракетах.
Курская область находится под массированной атакой ВСУ почти сутки.