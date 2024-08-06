Глава Курчатова опроверг информацию об обстреле города

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Мэр Курчатова Корпунков назвал работу АЭС в городе штатной

Мэр Курчатова в Курской области Игорь Корпунков назвал работу АЭС в городе штатной, пишет РИА Новости .

«Это — фейковая информация, атомная станция работает в штатном режиме», — сообщил Игорь Корпунков на фоне сообщений о якобы налете беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Курчатове, где расположена Курская АЭС,сработала ПВО.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о двух сбитых ракетах.

Курская область находится под массированной атакой ВСУ почти сутки.