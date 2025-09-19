Глава крупнейшего производителя композитов совершил суицид в Москве

В районе московского поселка Кокошкино найдено тело гендиректора крупнейшей в России компании-производителя композитов «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина, сообщает Mash . Предварительно, он совершил самоубийство из-за длительной депрессии.

Рядом с трупом бизнесмена нашли предсмертную записку. В послании предполагаемый Тюнин утверждал, что он пять лет боролся с депрессией, но сейчас у него «нет сил».

Труп руководителя научно-производственной компании обнаружил проезжающий мимо автомобилист. Он вызвал на место правоохранителей.

В начале 2000-х годов Александр Тюнин возглавлял несколько телекоммуникационных компаний. В 2016 году он стал гендиректором АО «НПК „Химпроминжиниринг“», входящей в Umatex Group.

