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Глава ФСБ Бортников рассказал о причастности ГУР Украины к теракту в «Крокусе»

Директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту, который произошел в КЦ «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС.

Бортников выступил на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Он открылся в Бишкеке.

По словам Бортникова, следствие по-прежнему идет.

Но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины. Александр Бортников Директор ФСБ России

Бортников заверил, что все обстоятельства преступления установят, каждый причастный не избежит наказания.

Громкий инцидент произошел 22 марта в Красногорске, где в концертном зале «Крокус сити холл» нападавшие открыли огонь по людям и подожгли зал. Жертвами трагедии стали 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.