Главу Балтийска и его заместителя задержали по подозрению во взяточничестве
Калининградский Следком задержал главу Балтийска
Следователи задержали главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко по подозрению во взяточничестве, сообщили в пресс-службе СК России по Калининградской области.
По данным следствия, 15 января 2025 года Коваленко передал Мельников 575 тысяч рублей. Взамен чиновник наделся получить общее покровительство и попустительство по службе.
Фигуранты задержаны, в их домах проводят обыски.
Возбуждено уголовное дело.