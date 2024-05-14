Гладков: ВСУ обстреляли Новую Таволжанку под Белгородом
Киевские боевики обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
Пострадавших, по предварительной информации, нет.
«В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в 6 частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также осколками посечен один автомобиль. Есть повреждения линии электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц», — уточнил глава региона.
Гладков добавил, что на месте работают все оперативные и экстренные службы. Специалисты продолжат обход территорий в светлое время.