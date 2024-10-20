Гладков сообщил о травмах у 6 человек после атак ВСУ по Белгородской области

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область, за последние сутки из-за действий противника в разных населенных пунктах региона пострадали шесть человек, в том числе 12-летняя девочка, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сразу несколько сел Белгородского района — Октябрьский, Ближнее и Петровка — подверглись атакам ВСУ. В Октябрьском травмы получили четыре мирных жителя, одна из них — 12-летняя девочка, которую увезли в больницу.

«В поселке Октябрьский пострадали 4 мирных жителя. Среди них 12-летняя девочка, которая была госпитализирована в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 города Белгорода. После оказания медицинской помощи две женщины были направлены на амбулаторное лечение», — сообщил Гладков.

В результате атаки повреждения разной степени получили 39 частных домов и 28 автомобилей. По селу Безымено ВСУ выпустили 7 боеприпасов, но в этом населенном пункте обошлось без пострадавших и разрушений.

В селе Вязовое серьезно пострадал мужчина. С тяжелыми травмами его увезли в белгородскую больницу № 2, где оказывают всю необходимую помощь. В селе Ржевка в ходе украинского обстрела ранен один мирный житель. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода.