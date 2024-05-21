Гладков: Шебекинский округ попал под обстрел

В результате удара снаряда загорелась баня на частной территории. Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания.

«Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль. В селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении», — добавил Гладков.

На местах, по его словам, работают оперативные службы. Губернатор пообещал, что в светлое время будет продолжен обход территорий.