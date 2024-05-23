Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Белгороде из-за прямых попаданий снарядов повреждены территории двух детских лагерей. На одном объекте пострадала хозпостройка, на втором — поле на стадионе. Кроме того, загорелась сухая трава на площади 50 кв. м.

По словам главы региона, после отражения украинской атаки в селе Таврово в трех частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, в двух — крыши гаражей. Еще осколками посекло машину. В поселке Дубовое пробита крыша частного дома.

Губернатор добавил, что все оперативные службы региона уже работают на местах ЧП. Информация о последствиях нападения на область уточняется.