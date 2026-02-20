Гипс, ушибы и рвота: семья подростка пожаловалась на буллинг в школе Копейска

В Копейске подросток ходит в школу с диктофоном из-за буллинга

В одной из школ Копейска в Челябинской области ученики пятого класса избили одноклассника до сотрясения мозга и растяжения ноги. Парня обижают уже почти год, рассказали URA.RU члены семьи ребенка.

Они переехали в Копейск из Челябинска недавно. Ребенка отправили в местную школу, где парня начали периодически бить. Потом подобные ситуации стали происходить практически ежедневно.

Мальчика сильно бьют. Обидчики уничтожают его вещи и одежду. Парень написал заявление в полицию, однако после этого обидчики начали избивать его еще чаще, аргументируя тем, что молодой человек «мусорнулся».

Мать ребенка рассказала, что 21 января его опять избили рядом со школой. Подросток потерял сознание. Затем он пошел в травмпункт, была рвота, ушибы, растяжение ноги, наложили гипс.

Инспектора ПДН, которая вела дело, отстранили. В школе постоянно обвиняют ребенка. Несовершеннолетний постоянно ходит с диктофоном. Один раз он записал, как перед классом над ним смеялся педагог.

