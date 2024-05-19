Гигантский ярко-синий метеорит пролетел над Португалией

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Над Португалией очевидцы заметили огромный ярко-синий метеорит, который пронесся в ночном небе на большой скорости, сообщает SHOT .

На видео, которое сняли местные жители, видны болид и его след, а также яркая вспышка, осветившая небо.

В районе Перу-Пиньейру болид пролетел прямо над головами горожан.

Ранее жители Дальнего Востока в РФ увидели пролетающую возле Земли комету Понса‑Брукса. Ее свет можно было наблюдать и без телескопа.