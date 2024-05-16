сегодня в 15:12

Генпрокуратура РФ подала в суд на Ходорковского и Лебедева

Мещанский районный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры к основателю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* и Платону Лебедеву, сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

В картотеке сказано, что по данному делу назначена беседа, которая состоится 27 мая.

Ранее Павел Лебедев и Михаил Ходорковский* обвинялись в хищении акций и нефти, а также уклонении от уплаты налогов. Оба находились в правлении нефтяной компании.

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский* инициировал назначение своего сына Глеба на должность одного из директоров Оксфордского российского фонда**.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

** Деятельность организаций признана нежелательной по решению Минюста РФ​