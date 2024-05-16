Генпрокуратура РФ подала в суд на Ходорковского и Лебедева
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Мещанский районный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры к основателю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* и Платону Лебедеву, сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
В картотеке сказано, что по данному делу назначена беседа, которая состоится 27 мая.
Ранее Павел Лебедев и Михаил Ходорковский* обвинялись в хищении акций и нефти, а также уклонении от уплаты налогов. Оба находились в правлении нефтяной компании.
Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский* инициировал назначение своего сына Глеба на должность одного из директоров Оксфордского российского фонда**.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России
** Деятельность организаций признана нежелательной по решению Минюста РФ