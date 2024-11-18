Получение официального одобрения от США, Франции и Великобритании на применение украинскими войсками дальнобойных ракет вглубь России может стать знаковым событием в украинском конфликте вплоть до возможности применения ядерного оружия. Генерал-майор и заслуженный летчик Владимир Попов отметил, что в условиях полной боевой готовности необходимо находиться не только в тех областях, которые уже подвергались атакам со стороны противника, но и в более удаленных регионах, включая Московскую область, сообщает сайт MK.Ru .

После решения, принятого Вашингтоном, не предвидится значительных изменений, уверен Попов. Однако, если атаки противника окажут непосредственное влияние на энергетическую систему столицы, стратегия может быть пересмотрена. Эксперт заявил, что если Москва останется без электричества хотя бы на день-два, следующий удар будет направлен не по подстанциям в Украине, а по самим станциям, включая атомные. При этом, как отметил летчик, жесткие меры будут откладываться до того момента, пока Дональд Трамп не займет пост президента США, то есть до 20 января 2025 года. Попов добавил, что, несмотря на громкие заявления, у Киева есть ограниченное количество возможностей для нападений на российские глубинные территории.

«Во-первых, надо отметить, что у ВСУ на хранении находится не так много ракет типа SCALP или ATACMS. Во-вторых, эти ракеты по нашим территориям они уже использовали без всякого на то разрешения. Заканчивающий свой президентский срок Джо Байден давно хотел это сделать, и, если бы он пошел на второй срок, то, конечно, развил бы эскалацию до предела. Эти указания „Вашингтонского обкома“ — их последние конвульсии», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что следует ожидать подлости со стороны Украины, которые она будет проводить с поддержкой Запада. Существует высокая вероятность того, что Россия может даже оказаться в ситуации, когда придется объявить траур, предостерег Попов.

На вопрос о том, может ли Украина «выключить» Москву, оставив ее без света, генерал ответил однозначно — не может. Он считает, что ВСУ в данный момент не располагают ресурсами, необходимыми для этого.

Россия в ответ будет бить по территориям, откуда эти ракеты будут запускаться, — скорее, всего, это Луцк, Харьков, Краматорск, Винница и Николаев, заключил Попов.