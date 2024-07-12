Генерал-майора Драгомирецкого посадили за взятку на 9,5 лет

Замкомандующего Росгвардии по Центральному округу, генерал-майора Вадима Драгомирецкого приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима за взятку в размере 19 млн руб., сообщает Baza .

Драгомирецкий служил начальником тыла в Центральном Оршанско-Хинганском Краснознаменном округе войск Нацгвардии РФ. Ему предъявили обвинение в хищениях при выполнении госконтрактов по ремонту зданий на территории воинской части, для чего офицер привлек двоих подчиненных, Гаджиева и Кочиева, а также посредника Авнилова.

По версии следствия, в 2022 году Кочиев договорился с исполнительным директором компании «ДМН Групп» Дороховой, выполняющей ремонтно-строительные работы на территории войсковой части в Подольске, об откате в размере 19 млн руб.

Драгомирецкий, Кочиев и Гаджиев получили 9 млн рублей через посредника по частям. Затем они попросили еще 10 млн, но Дорохова обратилась в ФСБ. Все ее следующие переговоры с военными проходили под контролем оперативников. 4 марта в Балашихе Авнилов получил 10 млн рублей наличными, из которых 100 тыс. были настоящими, а остальные — муляжом. Всех фигурантов дела задержали.

Генерал-майор частично признал себя виновным. Авнилов полностью признал вину, а Гаджиев признавать вину отказался.

Реутовский гарнизонный военный суд признал Драгомирецкого виновным, лишил его звания и приговорил к 9,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он должен будет в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере взятки — 19 млн руб.