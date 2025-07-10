Гендиректора МХАТ Владимира Кехмана могут обвинить по статье о растрате

Худрука Михайловского театра и гендиректора МХАТ Владимира Кехмана могут обвинить по статье о растрате, сообщает RT .

Со слов информированного источника, Кехману вероятно запретят выезд из России и возьмут расписку.

Известно, что данное обвинение связано с МХАТом имени Горького в Москве. Им Кехман руководит с 2021 года. Следователей заинтересовал вопрос о передвижении денежных средств, а именно — куда были направлены миллионы рублей при реконструкции старой сцены несколько лет назад.

Более того, источник сообщил, что у органов правопорядка имеются и другие вопросы по работам в Михайловском театре в Петербурге, возглавляемом Кехманом.