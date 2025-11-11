Гендиректора ГК «Пикет» приговорили к 8 годам колонии за хищение 2,4 млрд руб

Генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова приговорили к 8 годам тюрьмы за мошенничество при поставках бронежилетов Минобороны. Также он выплатит штраф в размере 800 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

До этого Есипов был осужден на 2 года за незаконную банковскую деятельность. Путем сложения приговоров ему назначили 9 лет колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве на сумму в 2,4 млрд рублей и легализации денег.

Свою вину Есипов признал и заключил досудебное соглашение со следствием. Прокурор ходатайствовал о назначении обвиняемому 12 лет тюрьмы со штрафом более 3 млн рублей. Отягчающим обстоятельством он посчитал совершение преступления в период мобилизации.

Смягчающими обстоятельствами посчитали сотрудничество со следствием и безвозмездную поставку 1000 дронов для бойцов СВО и двух 3D-принтеров для печати БПЛА. 12 ноября суд рассмотрит это же дело в отношении других фигурантов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.