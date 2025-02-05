Гендиректор компании не выплатила бюджету Подмосковья 2,3 млрд рублей налогов

Генеральный директор транспортной организации вместе с учредителем и директором аффилированных организаций обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму около 2,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Они, как считает следствие, нарушили пункты «а», «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») и части 3 статьи 33, пункта «а», «б» части 2 статьи 199 УК («Организация уклонения от уплаты налогов»).

Обвиняемая — гендиректор транспортной организации — совершала действия по указанию и под контролем создателей компании. Чтобы уйти от уплаты налогов, женщина применяла нелегальную схему по созданию фиктивного документооборота, использовав «фирмы-однодневки».

После этого обвиняемые написали в налоговых декларациях на добавленную стоимость в промежутке с 2015 по 2018 годы заведомо ложную информацию о количестве расходов, суммах налоговых вычетов и налога на добавленную стоимость.

Из-за совершенных действий госбюджет недополучил налоговых платежей на сумму около 2,3 млрд рублей. Уголовное дело отправлено в Мытищинский городской суд для рассмотрения.

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области сообщает, что уголовное дело открыто против гендиректора, учредителя ООО «Логистическая компания „Веста“», ООО «Транспортная компания „Веста“» и директора аффилированных организаций. Они предстанут перед судом. Обвинение предъявляется в трех эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Во время расследования уголовного дела сотрудники следствия наложили арест на расчетные счета и транспортные средства организаций, и имущество аффилированных компаний. Общая стоимость объектов — более 2,4 млрд рублей.

В рамках расследования сотрудники СК организовали обыски, выемки, провели шесть судебных налоговых экспертиз, допросили 150 свидетелей. Уголовное дело составило 249 томов.