«Газель» загорелась около выезда из Гагаринского тоннеля на ТТК в Москве Происшествия сегодня в 16:18 Фото - © Фотобанк Лори

Автомобиль горит на внешней стороне Третьего транспортного кольца в столице, недалеко от выезда из Гагаринского тоннеля, сообщает пресс-служба Дептранса.