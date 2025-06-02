«Газель» загорелась около выезда из Гагаринского тоннеля на ТТК в Москве

Происшествия
Фотобанк Лори

Фото - © Фотобанк Лори

Автомобиль горит на внешней стороне Третьего транспортного кольца в столице, недалеко от выезда из Гагаринского тоннеля, сообщает пресс-служба Дептранса.

На месте пожара работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших в нем уточняются.

Движение транспорта в районе возгорания затруднено на 2 км. Водителей попросили выбирать пути объезда.

«МК: срочные новости» разместило видео горящей машины. Это грузовая «Газель». Загорелся тент на кузове. ЧП произошло в третьей полосе.