«Газель» загорелась около выезда из Гагаринского тоннеля на ТТК в Москве
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Автомобиль горит на внешней стороне Третьего транспортного кольца в столице, недалеко от выезда из Гагаринского тоннеля, сообщает пресс-служба Дептранса.
На месте пожара работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших в нем уточняются.
Движение транспорта в районе возгорания затруднено на 2 км. Водителей попросили выбирать пути объезда.
«МК: срочные новости» разместило видео горящей машины. Это грузовая «Газель». Загорелся тент на кузове. ЧП произошло в третьей полосе.