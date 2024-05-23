«Газель» с газовыми баллонами внутри загорелась на МКАД
Фото - © Telegram-канал «Дептранс Москвы»
«Газель» вспыхнула на внутренней стороне 23 км МКАД — в районе съезда 24, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», внутри транспортного средства находятся газовые баллоны. Всех, кто находится рядом, просят отойти на безопасное расстояние.
На место ЧП прибыли городские оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Перекрыто автомобильное движение по внутренней стороне автодороги. Водителей просят выбирать пути объезда.