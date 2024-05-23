сегодня в 15:05

«Газель» с газовыми баллонами внутри загорелась на МКАД

«Газель» вспыхнула на внутренней стороне 23 км МКАД — в районе съезда 24, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», внутри транспортного средства находятся газовые баллоны. Всех, кто находится рядом, просят отойти на безопасное расстояние.

На место ЧП прибыли городские оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Перекрыто автомобильное движение по внутренней стороне автодороги. Водителей просят выбирать пути объезда.