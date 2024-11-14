ГАИ уточнила число пострадавших в ДТП с электробусом в Москве

ГАИ: в ДТП с электробусом в Москве пострадали три человека

В аварии с электробусом на северо-востоке Москвы, предварительно, пострадали три человека — водитель и двое пассажиров. По имеющейся информации, ДТП случилось из-за того, что шоферу стало плохо за рулем, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария случилась примерно в 10:15 на Алтуфьевском шоссе в районе одного из домов. Водитель автобуса врезался в мачту городского освещения, заявили в полиции.

Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники московской ГАИ.

Изначально поступала информация, что в ДТП с электробусом могли пострадать пять человек. В прессе также утверждалось, что водитель врезался не в мачту освещения, а в дерево.