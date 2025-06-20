ГАИ Подмосковья выясняет детали смертельной аварии в Раменском районе

Человек погиб при лобовом ДТП в Подмосковье

На 169-м километре автодороги А-107 «ММК» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие о смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, водитель 1982 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Черри», не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с грузовиком, который от сильного удара съехал в кювет и перевернулся.

Водитель «Черри», скончался на месте до приезда медиков. Второй участник аварии, водитель грузового автомобиля, получил травмы и был экстренно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции в настоящее время проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.