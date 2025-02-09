Футболисту Оздоеву грозит 3 месяца тюрьмы за драку с фанатами в Греции

Драка с болельщиками может обернуться тюремным сроком для российского футболиста, полузащитника греческого клуба ПАОК Магомеда Оздоева, пишет Mash .

После поражения в матче Кубка Греции между командами ПАОК и «АЕК Афины» на парковке стадиона произошла драка. Конфликт с фанатами противоборствующей команды привел к тому, что правоохранительные органы начали расследование уголовного дела.

Российский футболист Магомед Оздоев, выступающий за греческий клуб ПАОК, вместе с четырьмя коллегами получил временную дисквалификацию на 10 суток из-за того, что участвовал в конфликте с фанатами.

Помимо отстранения от игр и возможных денежных взысканий, россиянину теперь грозит более серьезное наказание — до трех месяцев лишения свободы за участие в потасовке.