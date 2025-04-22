Фуры вспыхнули, как спички: страшное ДТП парализовало движение по М-11

сегодня в 11:41

Движение по М-11 в Тверской области встало из-за страшного ДТП с фурами

Серьезное ДТП полностью остановило движение по трассе М-11 «Нева» в сторону Москвы. Столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, затем они вспыхнули, сообщает SHOT .

Авария случилась на 194 км трассы в Калининском округе Тверской области. Следовавшие в попутном направлении фуры и иномарка столкнулись, а после удара загорелись.

Последствия столкновения попали на видео. На кадрах видно, что искореженные машины заняли обе полосы. Они полностью объяты пламенем.

Все участники ДТП успели покинуть транспортные средства, однако двоим потребовалась помощь медиков.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб, возгорание локализовали. Объезд организован через 208 км автодороги М-10.