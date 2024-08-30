Фура опрокинулась на ЦКАДе из-за лопнувшего колеса
У фуры лопнуло колесо на внутренней стороне ЦКАД, сообщает Telegram-канал «Раменское».
Авария произошла недалеко от Рязанского шоссе.
Грузовой автомобиль опрокинулся из-за лопнувшего колеса. Перевозимый фурой груз оказался рассыпанным в пространстве между барьерными ограждениями на разделительной полосе.
По предварительным данным, водитель фуры жив.
Ранее три фуры столкнулись в Подольске. Это произошло на 43-м км Симферопольского шоссе в сторону Москвы.