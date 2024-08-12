ФСИН проверяет информацию о банкете заключенных в мордовской колонии

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«Денежные арестанты» устроили банкет с деликатесами в мордовской колонии

Привилегированные заключенные устроили банкет с деликатесами в мордовской колонии, пишет газета « Известия ».

На кадрах видеокамеры, которые опубликовало издание, запечатлено застолье с богатым меню.

«Банкет» по случаю дня рождения одного из заключенных собрал примерно 40 человек и прошел в ИК-7 Мордовии, где содержатся опасные преступники.

«Значительная часть заключенных сегодня отбывает сроки за незаконный оборот наркотиков. И часто это участники этнических преступных группировок. Эта категория „денежных“ арестантов», — сообщил журналистам источник в исполнительной системе.

В УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка, заявили в ведомстве в ответ на обращение редакции.