ФСИН: 4 сотрудника колонии в Волгограде погибли в результате захвата заложников

Преступники взяли в заложники восемь сотрудников колонии и четверых арестантов. Четверым сотрудникам злоумышленники нанесли ножевые ранения, трое из них скончались. Еще четверо оказали сопротивление. Все они госпитализированы, один из пострадавших сотрудников позже умер в больнице.

Сотрудники УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардия провели операцию по освобождению заложников во время которой ликвидировали всех четверых преступников. Пострадавших среди бойцов, принимавших участие в спецоперации, нет.

В ФСИН выразили соболезнования семьям и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Родственникам будет оказана вся необходимая помощь.

23 августа террористы захватили ИК № 19 в Волгоградской области. Один из заключенных надел «пояс смертника», но не успел использовать его. Силовики провели успешную операцию по освобождению заложников и ликвидировали преступников.