ФСИН: 4 сотрудника колонии в Волгограде погибли в результате захвата заложников
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Четверо сотрудников исправительной колонии № 19 в Суровикино Волгоградской области погибли в результате захвата заложников террористами, сообщает пресс-служба ФСИН России.
Преступники взяли в заложники восемь сотрудников колонии и четверых арестантов. Четверым сотрудникам злоумышленники нанесли ножевые ранения, трое из них скончались. Еще четверо оказали сопротивление. Все они госпитализированы, один из пострадавших сотрудников позже умер в больнице.
Сотрудники УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардия провели операцию по освобождению заложников во время которой ликвидировали всех четверых преступников. Пострадавших среди бойцов, принимавших участие в спецоперации, нет.
В ФСИН выразили соболезнования семьям и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Родственникам будет оказана вся необходимая помощь.
23 августа террористы захватили ИК № 19 в Волгоградской области. Один из заключенных надел «пояс смертника», но не успел использовать его. Силовики провели успешную операцию по освобождению заложников и ликвидировали преступников.