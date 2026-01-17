ФСБ заявила о предотвращении терактов в двух российских регионах

Специалисты ФСБ РФ и СКР предотвратили подготовку террористических актов в отношении представителей органов госвласти Хабаровского края и правоохранителей Кабардино-Балкарской Республики, сообщается на сайте Федеральной службой безопасности.

Были задержаны гражданин страны Центрально-Азиатского региона 1995 года рождения, планировавший поджог административного здания в Хабаровском крае, и житель Кабардино-Балкарии 2009 года рождения, который готовил покушение на сотрудников полиции в Нальчике.

При подготовке злоумышленники с помощью интернет-инструкций, полученных и в Telegram, изготавливали СВУ и зажигательные устройства. Специалисты обнаружили переписки в мессенджере с боевиками запрещенных в РФ террористических организаций, в них были и способы совершения преступлений, фотографии их устремлений.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Их арестовали.

ФСБ напомнило россиянам, что спецслужбы Украины активно ищут в Сети, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Для совершивших такие преступления предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

