ФСБ разоблачила разведдеятельность секретаря посольства Британии в РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила признаки разведывательной деятельности со стороны второго секретаря посольства Великобритании Янсе ван Ренсбурга. Ему необходимо покинуть России в течение двух недель, сообщает ТАСС .

«Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве», — заявили в ЦОС ФСБ РФ.

29-летнего ван Ренсбурга направили в Москву. При въезде в Россию он намеренно указал недостоверные данные и нарушил закон. Также спецслужбы выяснили, что в стране секретарь вел разведывательно-подрывную деятельность и пытался получить важную информацию во время неофициальных встреч с экономическими экспертами.

МИД РФ лишило ван Ренсбурга аккредитации и предписало ему покинуть страну в течение двух недель. В ведомстве призвали россиян отказаться от несогласованных встреч с британскими дипломатами.

