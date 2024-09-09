ФСБ рассекретила информацию о зверствах фашистов на шахте в Донецке во время ВОВ

Специалисты управления ФСБ РФ по ДНР рассекретили документы, в которых содержится информация о самом массовом месте гибели жителей СССР от рук немецких оккупантов на территории страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Согласно документам, фашистские зверства происходили в Донецке (ранее Сталино — ред.) на шахте 4/4-бис в 1941–1943 годах. По информации свидетелей, в шурф шахты почти ежедневно на протяжении 2 лет сбрасывались тела до 200 советских граждан, которые были расстреляны или замучены.

По некоторым данным, жертвами немецких захватчиков стали до 75 тыс. человек. Таким образом, донецкая шахта 4/4-бис стала самым массовым местом гибели советских жителей во время Великой Отечественной войны.

Согласно показаниям свидетелей, жертв расстреливали перед шурфом. Затем их тела сбрасывали в шахту. Жертвами фашизма стали также младенцы и дети, которых в некоторых случаях сбрасывали живыми.

По поручению президента РФ Владимира Путина на месте трагедии реконструирован мемориал. Он увековечивает память о погибших от рук фашистов.