ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье

Ночью в округе Серпухов задержан гражданин РФ 1969 года рождения при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ). Его поймали с поличным.

В ноябре этого года россиянин по заданию куратора с Украины купил машину, электробур, затем по полученным координатам взял из тайника несколько СВУ.

Как отметили в ФСБ, по требованию спецслужб Украины россиянин должен был пробурить землю над газопроводом, а затем активировать и установить СВУ. После выполнения задания мужчина планировал выехать за границу, после чего через третьи страны прибыть на Украину.

