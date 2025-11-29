ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье
Фото - © РИА Новости
Сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами взрыв на магистральном газопроводе в округе Серпухов Московской области, сообщает РИА Новости.
Ночью в округе Серпухов задержан гражданин РФ 1969 года рождения при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ). Его поймали с поличным.
В ноябре этого года россиянин по заданию куратора с Украины купил машину, электробур, затем по полученным координатам взял из тайника несколько СВУ.
Как отметили в ФСБ, по требованию спецслужб Украины россиянин должен был пробурить землю над газопроводом, а затем активировать и установить СВУ. После выполнения задания мужчина планировал выехать за границу, после чего через третьи страны прибыть на Украину.
